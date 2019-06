Salvo Campanella con un esoscheletro sul circuito del «Trofeo Città di Monreale»

MONREALE – Domenica 23 giugno si correrà a Monreale il trofeo «Città di Monreale», intitolato per il terzo anno di fila a Michele Guzzo, scomparso all’età di 48 anni nel 2015. Era un fiero atleta sostenitore dell’associazione sportiva monrealese Marathon Monreale che è promotrice della competizione che si svolgerà lungo le strade cittadine tra poco o più di una settimana. Centinaia di atleti sono attesi nella città normanna per la corsa su strada, valevole come terza tappa del circuito Running Sicily, e ci sarà un «ospite» molto particolare e atteso.

Salvo Campanella aprirà la manifestazione, percorrendo tutto il tratto che sarà poi attraversato dai colleghi che prenderanno alla corsa agonistica. Lo farà, spinto con la stessa forza di volontà che gli ha permesso fino ad oggi di raggiungere, nonostante la sua disabilità, importanti risultati non solo sul piano sportivo ma anche sociale umano.

L’atleta Salvo Campanella è socio del Marathon Monreale ed un campione in carrozzina, è solito gareggiare, con ottimi risultati, a gare su hand bike. Una bicicletta che procede con la sola forza delle braccia. Ma questa volta Campanella non sarà seduto, sarà in piedi per dimostrare, ancora una volta, che la vita può sempre offrire tante nuove opportunità e soddisfazioni, nonostante le avversità e i brutti scherzi del destino.

Così quello che è stato anche un assessore designato nel corso delle appena trascorse elezioni amministrative, precederà gli atleti normodotati, effettuando un giro del percorso grazie all’esoscheletro ReWalk, struttura autoportante che gli consentirà di stare sulle proprie gambe, proprio come era già avvenuto, in occasione della Strapapà, lo scorso mese di marzo, a Palermo.

Il dispositivo è una sorta di robot, progettato per restituire a persone con gravi lesioni spinali la possibilità di alzarsi in piedi e tornare a camminare.

Campanella così continua a dimostrarsi un’icona delle battaglie condotte a favore dei diritti dei diversamente abili. Filodiretto lo aveva anche accompagnato in giro per la città di Monreale per evidenziare tutte le barriere architettoniche presenti lungo le strade e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. (foto in copertina di Ferruccio Bono)