Ricominciano gli incendi estivi. Macchiarella (Monreale Bene Comune): “Non siamo stati ascoltati fin ora, ci rivolgiamo alla nuova amministrazione”

MONREALE – Arriva questa mattina una nota stampa firmata da Francesco Macchiarella, portavoce del movimento Monreale Bene Comune, in cui viene ribadita la necessità di controlli sul territorio al fine di prevenire incendi nelle aree boschive, e non solo.

“Nell’ottobre dello scorso anno – scrive Macchiarella -, all’indomani dell’ultimo incendio boschivo di stagione di cui una provvidenziale pioggia notturna arrestò l’ineluttabile cammino dentro i boschi, indirizzammo all’ex Sindaco Capizzi la lettera qui allegata che sollecitava a Lui e alla Giunta di Governo della città delle risposte in ordine alla applicazione o meno da parte della Amministrazione delle leggi che regolano la materia e segnatamente la L.353/2000.

Nessuna risposta pervenne mai a quella lettera come ad altre missive e inviti rivolti a vario titolo e con vari mezzi anche al fine di sollecitare l’Amministrazione a convocare urgentemente dei tavoli tecnici intorno ai quali far sedere i responsabili degli Enti presenti sul territorio monrealese e preposti a vario titolo alla conservazione, prevenzione e decoro del territorio.

Nessuna riunione risulta essere stata convocata per sapere quali iniziative di prevenzione si potessero adottare in vista della successiva stagione estiva. Oggi siamo arrivati all’estate successiva, è cambiata l’amministrazione della città ma non ci risulta che nulla in quella direzione sia stato fatto.

Magari ci sbagliamo, ma se è così troveremmo giusto che la cittadinanza fosse informata dei passi che sono stati fatti e su che strada si sta procedendo. Ribadiamo ancora una volta – l’ennesima in tutte le sedi – come troviamo incomprensibile del perché non si mettano a confronto nel corso di una convocanda riunione tutti i responsabili a vario titolo di sicurezza, prevenzione e decoro urbano come Provincia, ANAS, Città Metropolitana, Vigili del Fuoco, Forestale, Protezione Civile ecc. di modo che ognuno si assuma le proprie responsabilità e si cerchi di raggiungere un coordinamento indispensabile per il raggiungimento di risultati che non siano il solito scaricabarile oppure un’operatività random e priva di controllo.

Si riuscirà prima del prossimo incendio a avere risposte alle domande già poste al Sindaco Capizzi e che ribadiamo al neo Sindaco Arcidiacono? Si riuscirà per esempio nei territori delle Frazioni a avere contezza di chi fa cosa e chi controlla? Intanto parliamo di boschi mentre quello di CASABOLI, visto lo stato della strada, è ormai quasi inaccessibile a meno di non avere un fuoristrada. Attendiamo fiduciosi qualche risposta, senza che questa nota voglia avere alcun tono polemico ma propositivo”.