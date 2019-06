Report sull’abusivismo: Monreale al 4° posto nella provincia, più di 200 abusi. 1 mq ad abitante

MONREALE – È stato recentemente pubblicato, sul sito del dipartimento regionale all’Urbanistica, il report contenente i dati sugli immobili abusivi costruiti in Sicilia dal 2009 al 2017. I numeri riportati non fanno certamente sorridere, per non dire che lasciano veramente senza parole: 26.674 casi di abusivismo.

La prima provincia è Catania, dove si registrano oltre sei mila casi; a seguire Palermo con 4.927 casi di abusivismo, e Messina con 4.827. Nello specifico la provincia di Palermo ha un vincitore indiscusso: il comune di Carini conta 518 abusi, solo 108 in meno di quelli del comune di Palermo (626), dove però tra i due comuni sussiste una differenza di popolazione di 629.469 abitanti. Inoltre il volume totale degli abusi nel comune di Carini ammonta a un totale di 137.724,01 metri cubi, il che vuol dire che ci sono 3,54 metri cubi di spazio abusivo per ogni abitante di Carini. Il resto dell’isola non ha di che rallegrarsi, comunque.

Monreale si piazza al 4° posto nella provincia di Palermo, con 230 abusi. Con una popolazione di 39.047 abitanti e 13.670 abitazioni occupate, Monreale conta 39.178,80 metri cubi di spazio abusivo. Il valore, distribuito sulla popolazione complessiva, carica ogni cittadino monrealese di 1 metro cubo di spazio abusivo.

Nella lista anche Bagheria (473 abusi per un totale di 71.510,25 metri cubi), Altofonte (131 abusi, 39.576,48 mc), Belmonte Mezzagno (61 abusi, 23.852,33 mc), Bisacquino (13 abusi, 5.242, 36 mc), Corleone (78 abusi, 7.786,20 mc), Partinico (157 abusi, 63.160,oo mc), San Cipirello (14 abusi, 1.876,00 mc), San Giuseppe Jato (40 abusi, 6.326,68 mc) e Piana degli Albanesi (21 abusi, 3.338,22 mc).