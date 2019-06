Incendio in via Santa Liberata, le fiamme rasentano le abitazioni (VIDEO)

MONREALE – È divampato questa sera un incendio nei terreni adiacenti le case popolari di via Santa Liberata, ad Aquino. Le fiamme, che rasentano le abitazioni, rilasciano nell’aria un fumo denso che potrebbe rivelarsi rischioso per i residenti.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. Presenti anche i carabinieri di Monreale. Si tratta del secondo incendio in soli due giorni, dato che non fa ben sperare in vista del periodo estivo.