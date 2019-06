A Chiusa Sclafani la sagra delle ciliegie, una tradizione lunga 50 anni

CHIUSA SCLAFANI – Torna la 50° Edizione della tradizionale Sagra delle Ciliegie a Chiusa Sclafani. La manifestazione, che segna l’arrivo della bella stagione, celebra il prodotto di pregio del luogo, denominato il paese delle ciliegie. L’evento ogni anno richiama una folta presenza di visitatori, provenienti da diverse parti della Sicilia, che animano la cittadina della Riserva Naturale Orientata di “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio”.

La sagra delle ciliegie, in programma per il 15 e 16 giugno, prevede in piazza Castello l’allestimento di diversi stand espositivi, degustazioni. Sabato alle 22 spettacolo di cabaret con “I 4 Gusti”, famoso quartetto siciliano. Domenica alle 18,30 si svolgerà il 2° concorso di Pasticceria “Dolce ciliegia” con premiazione in piazza. A seguire tre esibizioni: “Fitness e benessere”, “Olympia Sport” e “Anima danzante”.

Il territorio di Chiusa Sclafani, grazie a un particolare microclima, costituisce uno degli areali preferiti dalla ciliegia. Con una elevatissima produzione, le ciliegie sono una produzione di eccellenza e pregevole, anche per le sue caratteristiche peculiari. Tra le cultivar locali ci sono la moscatella, la cappucciae la caddusa. Chiusa Sclafani è anche nota come “Paese delle ciliegie”.

Per gli sportivi, domenica raduno Mtb e trekking. Il raggruppamento è previsto alle 8 a piazza Castello e permetterà di conoscere la Valle del Sosio, un percorso di 20-30 km in bike mentre 10 km previsti per il trekking.

IL PROGRAMMA