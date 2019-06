Pioppo, “Sport di classe” al Margherita di Navarra

MONREALE – È iniziato oggi il progetto Pon “Sport di classe” per le classi 1° – 2° – 3° della scuola primaria presso la palestra dell’ICS Margherita di Navarra a Pioppo.

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria. Nell’ottica dell’inclusione sociale e di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo, in armonia con quanto previsto dalle indicazioni Nazionale per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il progetto consisterà in un modulo di 60 ore, coordinate e gestite dal tutor sportivo, il Prof. Ippolito Francesco, con competenze specifiche, in grado di fornire supporto organizzativo-metodologico-didattico. Secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale “Sport di Classe”, per la scuola primaria e dal tutor scolastico Giovanni De Cumis che lo affiancherà per tutta la durata del progetto.

Mettersi in gioco, provare e riprovare, stabilire un obiettivo e condividere la gioia del raggiungimento con i compagni, questo è lo spirito del progetto. Verranno proposti esercizi e giochi, modulati a seconda dell’età e delle competenze specifiche degli alunni. Si cercherà di colmare eventuali lacune motorie, sfruttando le fasi sensibili dell’apprendimento concentrandosi soprattutto sullo sviluppo e perfezionamento degli schemi motori di base e valorizzando l’aspetto socio relazionale del gioco-sport.