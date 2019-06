Partinico, 4 condanne per il raid punitivo di Ferragosto a stranieri minorenni

PARTINICO – Condannati quattro dei sette aggressori che lo scorso Ferragosto picchiarono un gruppo di minori stranieri a Partinico.

Il gup di Palermo ha condannato Emanuele Spitalieri a 4 anni e tre mesi, Roberto e Salvatore Vitale a 4 anni e Valentina Mattina a due anni e 6 mesi. Le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal pm Giorgia Spiri. Gli altri tre imputati hanno scelto il rito ordinario.

Il raid contro il gruppo di ragazzini stranieri provocò lo sdegno della comunità di Partinico. Iniziò durante la notte di Ferragosto, nella borgata di Ciammarita, tra il comune di Partinico e Trappeto.

I cinque minori, nella notte di Ferragosto, avevano partecipato ad una festa organizzata in un lido alla Ciammarita, spiaggia di Trappeto con tanto di bagno di mezzanotte. Si erano fermati su di un muretto, in attesa che l’educatrice passasse con il pulmino per portarli a Partinico.

A quel punto erano stati avvicinati da un gruppo di giovani partinicesi che li avevano insultati e picchiati. Era volato qualche calcio e qualche sberla. “Siamo uguali, noi siamo come voi. Siamo qui per divertirci, come voi”, avrebbero gridato i migranti, cercando di bloccare la rissa.

L’aggressione poi però continuó anche dopo l’arrivo dell’educatrice con il pulmino. Anche lei sarebbe stata insultata e spintonata. Poi, una volta che i ragazzi salirono sul pulmino, iniziò un inseguimento fino a Partinico. Anche in paese sarebbe proseguita la violenta rissa, ripresa da alcune telecamere di sorveglianza.