Palermo, vince Biagio Conte: Paul non sarà espulso

Le modelle di Francesco Pampa scelte per “Volkswagen Fashion Week Rome Edition”

Cronaca

[gallery ids="106566,106565,106564,106563,106562,106561,106560"] Le vanity models di Francesco Pampa entusiasma il pubblico. Il monrealese non smette di sorprendere. Questa volta in TV, sulla nota emittente Campana Italia Mia e sulla piattaforma Sky, ha sorpreso tutti portando in passerella il To..