La Locanda di Re Ruggero continua a distinguersi: arriva la nuova app per le consegne a domicilio

MONREALE – Dopo l’introduzione della nuova Vinni Pizza Box, il cartone della pizza completamente riciclabile e che mantiene il prodotto fragrante e caldo fino alla consegna, il ristorante Locanda di Re Ruggero si distingue per un’altra innovazione: una nuova app esclusiva per ordinare a domicilio.

“Finora abbiamo usato solo Just Eat, che chiaramente ha i suoi canali commerciali – ha spiegato Gabriele Mocera, titolare del ristorante -. Abbiamo deciso di creare una nostra applicazione per le ordinazioni e le consegne a domicilio per rendere la nostra interazione col cliente più diretta, invece di rimanere dietro un intermediario come Just Eat, che ha sicuramente i suoi vantaggi ma non ci permette di muoverci come vogliamo”.

La nuova app si chiama esattamente come il ristorante: Re Ruggero. È possibile scaricarla su Play Store o su Apple Store.

“La nostra app – prosegue Gabriele -, che a mio parere è migliore di quella di Just Eat, permette ai nostri clienti di ordinare da Android, da iOS o tramite sito web. Abbiamo inserito anche promozioni che verranno aggiornate col tempo”.

La Locanda di Re Ruggero vuole così creare un canale di comunicazione privilegiato con i suoi clienti, dimostrando eccellenza e distinguendosi in termini di sviluppo e fidelizzazione del cliente. Il ristorante continuerà ad essere presente su Just Eat, ma perché non provare le nuove offerte presenti nell’app?