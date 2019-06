Guasto alla rete Vodafone, internet non funziona

PALERMO – Vodafone non va. Dalle 15 circa di oggi la rete fissa dell’operatore britannico non funziona in gran parte d’Italia. I tecnici Vodafone sono già al lavoro per risolvere il disservizio nel minor tempo possibile.

Stando alle segnalazioni degli stessi utenti Vodafone, i problemi riguardano principalmente la rete internet, mentre il telefono di casa funziona. Sempre sulla base delle segnalazioni, dietro ad un guasto così esteso potrebbero esserci i Dns di Vodafone, che non reindirizzano correttamente le richieste di navigazione degli utenti.