Gestione dei rifiuti a un bivio: differenziata o discarica? Un’opportunità per Monreale

MONREALE – Attese e aspettative, sui rifiuti, sono state sempre al centro dei pensieri e delle preoccupazioni di cittadini e amministrazioni varie. Qualche giorno fa, ad esempio, in sede di ANCI Sicilia, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, il primo cittadino di Monreale Alberto Arcidiacono, ha sollecitato l’apertura delle discariche, consapevole che all’avvento della stagione estiva coincide una crescita esponenziale dei rifiuti, soprattutto nelle zone esterne del centro urbano della città normanna.

E ancora, qualche giorno fa su alcuni gruppi Facebook è stata pubblicata una foto da parte di una cittadina che immortala due camion della spazzatura (la capienza di ciascuno varia da 8 a 12 tonnellate di rifiuti) all’interno del parcheggio di piazzale Candido. Proprio a due passi dalle abitazioni. Nella foto (è quella di copertina di questo articolo) è immortalato uno dei due camion che solleva un cassonetto, dal quale si riversano in terra i rifiuti, aggiungendoli alla collina già ben formata sul manto stradale.

Parlare di rifiuti, sappiamo bene, significa parlare implicitamente di una città più o meno pulita, di costi di gestione alti o di agevolazioni, d’isole ecologiche più o meno efficienti, di raccolta differenziata con alte o basse percentuali, di sacchetti e mastelli consegnati o no ai cittadini, di compostaggio, di cittadini indisciplinati o invece zelanti, della necessità di mettere le telecamere in questo posto piuttosto che in un altro. E chi più ne ha, più ne metta.

Ma il caso della foto pubblicata su Facebook è diverso. Se la condizione del ragionamento fosse quella ordinaria, allora, si sarebbe potuto, e dovuto, pensare all’incremento dei rifiuti come a un’opportunità per fare incrementare i valori di raccolta differenziata e, forse, non si sarebbe dovuto chiedere l’apertura delle discariche. Forse quella foto non sarebbe mai esistita e non sarebbe mai stata pubblicata, e non avrebbe nemmeno catturato l’attenzione di tanti cittadini.

Aldilà delle foto e delle supposizioni, quella della gestione dei rifiuti resta una questione molto seria rispetto cui un giornale attento deve fare almeno una riflessione critica ma costruttiva. E una domanda sorge spontanea. Il problema dell’uso del parcheggio, anche per i camion, al di là di ogni ragione o motivazione, sembra superato di fronte a un “deposito temporaneo” di rifiuti in un luogo pubblico?

Il parcheggio vicino alle case popolari sembra apparire come un luogo pubblico non idoneo, sia per la destinazione d’uso sia per le caratteristiche non idonee a svolgere quel tipo di operazioni. Le attività, testimoniate anche dalla foto, dovrebbero essere autorizzate, in funzione anche dell’esclusiva tipologia di rifiuti trattati (il riferimento è al Decreto legislativo n. 152/2006 parte IV – gestione dei rifiuti – Categorie di rifiuti (all. A della parte 4^ – D. Lgs. 205/2010 – D. Lgs 4/2008) e alle caratteristiche del luogo (distanza dal centro abitato, impermeabilizzazione del luogo dove si riversano i rifiuti, presenza di percolato, etc. Fosse anche un deposito temporaneo, il quale, per l’appunto, è normato dalla lettera bb) dell’art. 183 del D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale)” – regolamento (CE) 850/2004 per l’eventualità di rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti.

E allora è per questo che prendiamo spunto da quella foto, per riflettere tutti: cosa ci aspetta in futuro non solo in chiave locale ma anche regionale? Ci troviamo a un bivio: raccolta differenziata o discarica.