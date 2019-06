Trappeto, niente divieto di fumo e di utilizzo plastica. Ma chi sporca paga

TRAPPETO – Non ci sarà né un divieto di fumo nelle spiagge, né un divieto per la vendita di stoviglie in plastica da asporto. Nel comune di Trappeto arriva un provvedimento che vieta l’abbandono di rifiuti nelle spiagge del paese, facendo riferimento in particolare proprio ai prodotti monouso in plastica e ai mozziconi di sigaretta.

Multe salate per i trasgressori da 25 a 500 euro. Quindi chi vorrà potrà portare stoviglie usa e getta per bevande e cibo e potrà anche fumare, a patto che non abbandoni contenitori e mozziconi. In particolare i fumatori dovranno dotarsi di posaceneri tascabili o in alternativa dovranno utilizzare, qualora fossero presenti, i posacenere pubblici in zona.

Tornando all’ordinanza si fa espresso divieto di abbandono indiscriminato nelle spiagge di prodotti monouso in plastica (sacchetti, piatti, bicchieri, posate, contenitori cannucce, etc…), di resti di cibo e di rifiuti prodotti dal fumo di sigaretta. Inoltre è stato anche introdotto il divieto di organizzare lungo l’arenile campeggi e tavolate da picnic.

Nei giorni scorsi diverse polemiche si erano sollevate, quando il sindaco Santo Cosentino dichiarò di non essere d’accordo con la mozione del gruppo consiliare di opposizione con la quale si sollecitava un’ordinanza per vietare l’utilizzo.