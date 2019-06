Shopping online? Non è mai stato più semplice!

Sempre più italiani si dedicano allo shopping online e il settore dell’e-commerce continua a crescere con oltre 20mila negozi online presenti in Italia. Pochi click attraverso il nostro smartphone e il prodotto scelto arriverà direttamente a casa nostra. Abbigliamento, libri, oggetti per la casa, regali: ormai online gli italiani cercano di tutto proprio grazie alla semplicità e alla velocità del metodo d’acquisto. Tutto questo ha portato ad un più 15% nell’uso di internet per i propri acquisti. Certo, non è comparabile ai dati provenienti dal resto del mondo, con la Cina in testa, ma di certo, con quasi 2 miliardi di persone nel 2018 che hanno utilizzato un servizio di e-commerce, si tratta di un processo in continua evoluzione. E mentre subentrano nuove tecnologie e nuovi sistemi di interazione tra clienti e negozi virtuali, i normali utenti del web cercano di capire come utilizzare al meglio questo strumento.

Sicuramente il dubbio che più assale gli utenti del web quando acquistano online riguarda la sicurezza. Come possiamo sapere che i nostri acquisti andranno a buon fine e che non siamo vittime di truffe? Innanzitutto verificate con cura che sito di e-commerce andate ad utilizzare. Al di là dei più famosi, come Amazon ed eBay, ogni negozio virtuale comprende delle garanzie, delle politiche sui resi e rimborsi, la tabella di spedizione e un’assistenza clienti. Tutti questi fattori, e soprattutto la loro chiarezza, rendono un sito più affidabile. Dopodiché leggete con cura recensioni e forum online: si possono trovare molte informazioni utili riguardo ai prodotti e ai servizi che vogliamo acquistare.

Un’altra accortezza che potete avere quando fate shopping online riguarda i pagamenti. Non effettuate mai dei pagamenti quando siete connessi ad una rete Wi-Fi pubblica in quanto sono facilmente hackerabili. Allo stesso modo pagate solo con metodi sicuri, quali i circuiti bancari internazionali e sistemi virtuali come PayPal, in cui esistono garanzie ben chiare sui rimborsi. Se volete poi un’ulteriore schermo contro i pericoli di hackeraggio e furto di dati sensibili, potete utilizzare un sistema come le VPN per schermarvi da cyber attacchi. Con questo servizio inoltre potrete nascondere la vostra posizione geografica e accedere a siti ed offerte solitamente non disponibili sul nostro territorio.

A proposito di offerte e sconti, vi diamo un ulteriore consiglio: controllate sempre i prezzi, monitorate le offerte e iscrivetevi a newsletter ufficiali degli store per ricevere ulteriori sconti! Inoltre ricordatevi che i saldi iniziano prima online e che molto spesso potete usufruire di coupon come nuovi clienti – che vi fidelizzeranno e vi incentiveranno a tornare sull’e-shop. Il tutto sempre comodamente seduti a casa propria!