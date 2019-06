Salvo Giangreco nominato consulente del sindaco per le attività sportive

MONREALE – Sarà Salvatore Giangreco il consulente del sindaco per le attività sportive. È di ieri la determina, a firma di Alberto Arcidiacono, nell’atto il giovane monrealese è stato nominato a svolgere l’incarico a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2019.

“Sono molto felice della carica affidatami dal sindaco – ha commentato la nomina Salvatore Giangreco – desideravo da tempo occuparmi, in prima persona, della promozione dello sport nella mia Monreale. E quando dico Monreale intendo Aquino, Pioppo, San Martino delle Scale, Grisì e Villaciambra. Cercherò, insieme all’assessore Giannetto e al sindaco di rendere il paese una vera cittadella dello sport”.

Giangreco è il primo neo consulente dell’amministrazione Arcidiacono, coadiuverà il sindaco nella promozione e nella organizzazione delle attività sportive. Laureato in Scienze delle attività motorie e sportive, in management dello Sport all’Università di Palermo, ha conseguito un master in Diritto e management dello Sport. Attualmente collabora con diverse strutture sportive. Candidato nelle amministrative 2019 nella lista a sostegno del primo cittadino, “La Nostra Terra”, in quell’occasione ha ricevuto 116 preferenze.

L’incarico, come detto, è conferito a titolo gratuito, nell’assoluta assenza di oneri a carico dell’amministrazione Comunale e senza riconoscimento di rimborso spese, sostenute a qualunque titolo per l’espletamento dell’incarico.