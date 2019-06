Le modelle di Francesco Pampa scelte per “Volkswagen Fashion Week Rome Edition”

Le vanity models di Francesco Pampa entusiasma il pubblico. Il monrealese non smette di sorprendere. Questa volta in TV, sulla nota emittente Campana Italia Mia e sulla piattaforma Sky, ha sorpreso tutti portando in passerella il Top delle Modelle siciliane.

Entusiasti gli organizzatori e le persone che sono rimaste incollate alla TV.

A fine sfilata, l’organizzatore Emanuele Sicignano, non ha nascosto la sua soddisfazione, scegliendo tre delle dieci modelle per il Volkswagen Fashion Week Rome Edition, che si terrà a fine giugno a nella capitale.

Hanno sfilato per gli stilisti Impero Couture, Luciano Fiore couture, Rakele Ricca, Anlia, Accademia Moda e designer Maria Mauro di Napoli, Gabriele Bonomo, Luciano Fiore Couture, Raffaele Tufano.