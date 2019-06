Finisce l’incubo di strada provinciale Pezzingoli: ripristinato l’asfalto, in corso decespugliamento

Monreale, 12 giugno 2019 – Sono valse a qualcosa le continue segnalazioni, dapprima pubblicate sulla pagina Facebook “Monreale: come la vorresti?” e portate all’attenzione dal consigliere comunale Angelo Venturella, riguardo lo stato di totale abbandono e dissesto della strada provinciale Pezzingoli.

Da tempo una buca insisteva proprio a ridosso di una curva, come spiegavamo in un articolo precedente, rendendo il tratto stradale particolarmente pericoloso. I veicoli provenienti da Aquino erano costretti ad allargarsi sulla corsia opposta proprio in prossimità della curva, per evitare di prendere in piena la buca, esponendosi al rischio di incidenti.

Negli ultimi giorni la strada, la cui manutenzione è di competenza della Provincia, è stata adeguatamente messa in sicurezza con uno strato di asfalto, come si può vedere in foto.

“Da più di un anno l’incolumità dei cittadini era a rischio – ha dichiarato Angelo Venturella -. Su delega del sindaco Alberto Arcidiacono mi sono adoperato, insieme all’assessore Taibi, per far sì che il problema fosse risolto. Abbiamo inviato moltissime mail alla provincia, cominciando circa 15 giorni fa. Il lavoro costante ha portato i suoi frutti: con energia e spirito di collaborazione, insieme all’amministrazione e ai consiglieri, abbiamo messo in sicurezza una curva pericolosissima. È un piccolo risultato, ma è qualcosa. Ringrazio l’assessore alla viabilità che ha subito compreso la gravità della situazione”.

Ieri mattina, inoltre, erano presenti sul posto alcuni operai della ditta Palermo Energia s.p.a. che stavano iniziando i lavori di decespugliamento della strada.