Monreale, scontro frontale tra due auto sulla Circonvallazione

MONREALE – Ancora un incidente, lo scontro frontale avvenuto tra due automobili si è verificato oggi pomeriggio nella Circonvallazione di Monreale. Per fortuna nessun ferito, i conducenti sono rimasti illesi.

Secondo una prima ricostruzione si sono scontrate, per cause ancora da accertare, una Smart bianca e una Ford nera che proveniva in senso opposto. Lo scontro è stato violento e si è verificato in prossimità di una curva, nei pressi del supermercato presente all’altezza del semaforo di via Venero. Sul posto la Polizia Municipale.

Questa mattina, un altro incidente si è verificato nella curva di San Ciro, strada panoramica che collega Monreale a Palermo. Un’automobile, una Fiat 500 bianca, ha perso il controllo finendo fuori strada.