Giro di collaudo per il nuovo trenino di Monreale, a breve si sceglierà il percorso definitivo

Monreale, 11 giugno 2019 – Giro di collaudo questa mattina per nuovo il trenino turistico di Monreale. Il percorso definitivo è ancora da stabilire, ma il tempo totale di percorrenza dovrebbe essere di circa 20 minuti.

Ad occuparsi del servizio sarà la ditta Tourist Service,che già si occupa dello stesso servizio in altre città siciliane.

Il percorso di collaudo è iniziato in piazza Guglielmo per poi passare da piazza Vittorio Emanuele, via Benedetto D’acquisto, via Palermo, via Roma, via A. Veneziano, via Venero, via della Repubblica, via Archimede, piazza Inghilleri (Canale), via P. Novelli, via Roma e ritornare successivamente in piazza Guglielmo.

Erano presenti al collaudo gli assessori Geppino Pupella e Rosanna Giannetto, i tecnici della motorizzazione, Tonino Russo (promotore dell’iniziativa), il comandante Luigi Marulli e il comandante dei vigili Grippi.

Adesso si attende la scelta del percorso definitivo, che verrà stabilito in Giunta.