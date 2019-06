Esami Cambridge Yle Movers per gli studenti della Guglielmo II

MONREALE – A conclusione del progetto PON “Scuola innovativa” modulo “English for life”, stamattina 19 alunni delle classi seconde dell’istituto hanno sostenuto gli esami Cambridge Yle Movers.

Gli alunni, seguiti dal docente esperto madrelingua Julie Thompson e dal docente tutor Maria Ausilia Nobile, hanno seguito un corso gratuito di 60 ore per l’intero anno scolastico. Il corso è documentato da un blog in lingua inglese, realizzato dagli stessi alunni e consultabile da chiunque.

Questa esperienza si inserisce nello sviluppo delle competenze digitali che la scuola persegue in modo trasversale. Il corso è stato lungo e faticoso, ha richiesto un costante impegno. I ragazzi sono riusciti a socializzare, creando un gruppo molto affiatato.

Tanta l’emozione per un esame che intende accertare le competenze in lingua inglese in tutte le abilità. L’augurio è che il prossimo anno gli alunni possano conseguire la certificazione successiva.