Diario gratuito e una App per gli alunni dell’ICS Margherita Di Navarra di Pioppo

MONREALE – A partire dal prossimo anno scolastico 2019/20 l’I.C.S. Margherita Di Navarra di Pioppo fornirà gratuitamente il diario scolastico a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutte le frazioni, grazie alla collaborazione con l’azienda Spaggiari e al progetto INALPI.

Il diario verrà consegnato agli alunni all’inizio del prossimo anno scolastico e alle famiglie si richiede unicamente di collaborare per garantire l’utilizzo del solo diario di istituto.

Si tratta di un progetto che abbina il diario con il libretto scolastico personale dell’alunno e una App che dà l’opportunità di usufruire di un vero e proprio diario digitale interattivo.

I contenuti ludici e formativi sono curati da un team di esperti e finalizzati a favorire il coinvolgimento degli alunni e delle famiglie su temi che riguardano l’importanza degli alimenti biologici, del rispetto degli animali e dell’ambiente.

Grazie al progetto Inalpi a Scuola, l’I.C.S. Margherita Di Navarra potrà raccontarsi alle famiglie sottolineando i propri tratti distintivi e facilitandone la comunicazione.

Un diario uguale per tutti diventa un’operazione etica che consente di abbattere le disparità sociali e di rafforzare il legame con il territorio, aumentando il senso di appartenenza dei ragazzi alla propria scuola e favorendo un dialogo costante tra scuola e famiglia.

“Da sempre – sottolinea la dirigente Scolastica Patrizia Roccamatisi– siamo una scuola aperta all’innovazione didattica e tecnologica, sempre attenta alle esigenze dei propri alunni e per questo abbiamo accolto la proposta della ditta Spaggiari che ha scelto la nostra istituzione scolastica per la fornitura gratuita dei diari scolastici, che consentirà, oltre ai vantaggi prima elencati, un piccolo risparmio anche per le famiglie. Nel diario sarà presentata l’offerta formativa della scuola, il calendario scolastico, il libretto delle giustificazioni, i permessi di entrata/uscita, le autorizzazioni per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, le numerose attività svolte dagli alunni e una sezione specifica riservata alle comunicazioni scuola-famiglia. “