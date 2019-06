Alla Morvillo il primo Erasmus Day. Lo scopo far conoscere Monreale agli alunni e ai partner

MONREALE – Per l’ultimo giorno di scuola, nel salone dell’Istituto Comprensivo Francesca Morvillo, si è svolto il primo Erasmus Day. Un evento festoso ed esplicativo delle attività svolte nell’ambito del progetto “Noi piccoli esploratori del XXI secolo…pronti a mappare e a codificare il nostro territorio”.

Il progetto, della durata di due anni, coordinato dalla scuola “F. Morvillo, in qualità di capofila, si sta espletando in partenariato con alcuni paesi della comunità europea: Croazia, Polonia Lituania. Ha una duplice finalità, quella di far conoscere meglio il territorio monrealese agli alunni e ai partner, esplorando siti conosciuti e non. Inoltre, vuol far conoscere e usare la metodologia del coding, per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, ovvero l’abitudine a risolvere problemi più o meno complessi, mettendo la programmazione al centro di un apprendimento.

L’Erasmus Day, intende dare visibilità alla grande valenza del progetto dentro e fuori l’istituzione scolastica rappresentando un’occasione di crescita intellettuale e personale per tutti. Gli alunni, guidati dagli insegnanti Nicolosi Melania, Di Piazza Antonella, Favaloro Anna, Giambruno Cettina, Carrozza Ina, Verghi Anna Maria

attraverso interventi, numerosa cartellonistica, gadget, balletti tipici del nostro paese e dei paesi partner, hanno saputo comunicare egregiamente i punti salienti del progetto al pubblico di genitori che ha partecipato numeroso all’evento.

La Dirigente, Prof.ssa Beatrice Moneti, ha ringraziato i genitori e gli alunni che hanno partecipato. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai docenti coinvolti e la vicepreside, Antonella Lo Presti, che hanno saputo trasmettere entusiasmo e conoscenza delle importanti tematiche che oggi sono a fondamento di un’autentica condivisione europea degli obiettivi educativi.