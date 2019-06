Scuola materna di Pioppo, il Comune presenta un progetto di ristrutturazione

MONREALE – Su sollecitazione dell’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, il Comune di Monreale ha aderito al bando regionale per il finanziamento del progetto di ristrutturazione della scuola materna di Pioppo.

La scuola di Pioppo da tempo versa in condizioni di degrado e recentemente è stata oggetto di atti vandalici. La settimana scorsa all’interno sono stati bruciati anche dei rifiuti .

La documentazione necessaria è stata inviata all’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione per la programmazione e per l’inserimento di questa importante opera fra gli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020.

La somma prevista per il totale intervento finanziabile ammonta a 1.042.000 euro a fondo perduto. “Ringrazio per la tempestività e l’impegno l’area Pianificazione del territorio- dichiara il Sindaco Alberto Arcidiacono – che ci ha consentito di presentare un progetto di ristrutturazione della scuola, che abbiamo fortemente sostenuto per evitare che potesse rimanere fuori da questa importante fonte di finanziamento”.