Salvini ringrazia ancora: lettera indirizzata al ceramista Nicolò Giuliano

Monreale, 10 giugno 2019 – Dopo la lettera di ringraziamento ricevuta da Rita Patellaro, artigiana monrealese che donò al ministro dell’Interno un manufatto in ceramica durante la sua visita a Monreale, un’altra lettera proveniente dal ministero dell’Interno è giunta recentemente.

Al maestro ceramista Nicolò Giuliano era stata commissionata, da Renato Cortese, Questore di Palermo, una pigna color verde olio con lo stemma della polizia di Stato da donare al ministro Salvini il 25 aprile, giorno dell’inaugurazione del nuovo commissariato di Corleone, a cui il ministro partecipò.

A poco più di un mese da quel giorno il maestro Giuliano ha ricevuto una lettera di ringraziamento analoga a quella ricevuta da Rita Patellaro. Nicolò Giuliano, tra l’altro, è stato recentemente sotto i riflettori nazionali: il programma Rai “A sua immagine” ha infatti dedicato un servizio all’arte della ceramica intervistando il ceramista monrealese.

Il ministro dell’Interno ha in questo modo dimostrato il suo apprezzamento rispetto all’accoglienza e ai doni ricevuti durante la sua visita in Sicilia, e la città di Monreale si è sicuramente distinta in tal senso.