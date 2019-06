“Libertà Fashion Night”, le acconciature più belle di Salvo Lo Coco

PALERMO – Salvo Lo Coco, con la sua squadra, mette a segno un altro grande successo. Si è svolta ieri, nel viale della Libertà, la sfilata di moda “ l parrucchiere monrealese, ha realizzato le acconciature per le modelle in passerella. Salvo Lo Coco, con la sua squadra, mette a segno un altro grande successo. Si è svolta ieri, nel viale della Libertà, la sfilata di moda “ Libertà Fashion Night “. I

L’hairlook è all’altezza dello show, creazioni di classe per l’evento di alta moda palermitano. Chiome sciolte per valorizzare gli abiti e capelli raccolti per mettere in mostra i gioielli.