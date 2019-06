Campanella assessore? Gambino: “Condizioni cambiate, non è l’Amministrazione del Mosaico”

MONREALE – Salvo Campanella assessore in quota mosaico? È la proposta lanciata sabato scorso dal consigliere comunale pentastellato Fabio Costantini. Campanella è un volto noto nella comunità monrealese e non solo, per il suo costante ed appassionato impegno nella lotta contro le barriere architettoniche e culturali. Era stato designato assessore da Roberto Gambino, impegnato nella corsa alla carica di primo cittadino, con delega alla Diversabilità. Ma adesso le condizioni sono cambiate, spiega il leader del Mosaico: “Salvo Campanella era stato scelto come Assessore della mia potenziale Giunta ma oggi stiamo collaborando con una amministrazione nata da un incontro ed una vittoria al ballottaggio: non è l’Amministrazione del Mosaico”.

“Il Movimento è nato per dare un contributo costruttivo al nostro paese e questo stiamo facendo – spiega Gambino -. La scelta di un potenziale Assessore del Mosaico sarà frutto di una riflessione, già iniziata nel Movimento, che terrà conto della rappresentatività e dell’esperienza di chi dovrà ricoprire tale ruolo in un momento delicato e critico per un Comune alle prese con emergenze organizzative di ogni tipo. Ci stiamo organizzando con vari gruppi di lavoro e referenti per le specifiche tematiche da sviluppare e per le problematiche da risolvere. Ho chiesto a Salvo Campanella di essere il referente di uno specifico gruppo di lavoro per sostenere l’istituto del Garante per le persone diversamente abili ed alimentare un vero e proprio Ufficio operativo per ridurre ed eliminare le troppe barriere fisiche e mentali”.

Campanella è appena rientrato dal “Giro dei due Mari”, una bellissima ed importante iniziativa di sensibilizzazione contro le barriere architettoniche. Una tre giorni in bicicletta attraverso decine di comuni delle province di Messina e Catania, e si è rimesso in moto per portare avanti il progetto del Mosaico: “Già da questa settimana, insieme al gruppo che anima il laboratorio programmatico DiversaMente del Mosaico, incontreremo il Sindaco a cui chiederemo concrete misure operative per fare decollare l’Ufficio del Garante per le persone diversamente abili – spiega -. Il mio apporto, come la collaborazione di tanti altri, non mancherà. Con Roberto Gambino abbiamo valutato la proposta e ringraziamo Costantini per l’interessamento, ma non è certo con i comunicati stampa che si fa crescere una comunità in riferimento ad una tematica così delicata. Invitiamo, pertanto, il Consigliere 5 stelle, o aderenti al suo movimento, a partecipare al gruppo di lavoro che proverà a portare avanti tutte le iniziative utili ad abbattere le barriere fisiche e mentali”.