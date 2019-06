Volley, seconda edizione del torneo “F. Abbate”: disputato in casa Primula

MONREALE – Non è bastato il forte caldo, a scoraggiare atlete e rispettivi familiari, a presentarsi di buon ora dietro i cancelli della palestra A. Veneziano, per prendere parte al memorial “Francesco Abbate”.

L’evento, tanto atteso e partecipato in casa Primula, è stata l’occasione per avviarsi degnamente alla conclusione, ormai prossima della lunga stagione sportiva del sodalizio monrealese.

Vi hanno preso parte un centinaio di ragazze delle diverse categorie, che hanno disputato un triangolare Under 12-14, un triangolare di Seconda Divisione e la gara della Serie D.

L’inizio delle competizioni è stato fischiato alle ore 9,00, le gare in programma sono andate avanti in un clima di festa sino alle 12,45. Tra le squadre ospiti, la formazione femminile del Mondello Volley, neo-promossa in Serie C.

Alla premiazione sono intervenuti il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore allo Sport Rosanna Giannetto. Vi sono stati momenti di emozione, quando il Presidente Rino Carta ha rivolto un saluto al caro Francesco Abbate, prematuramente scomparso nel giugno del 2017, subito accompagnato da un caloroso applauso dei presenti.

Quindi il sindaco ha donato la locandina del torneo a Rosalba Abbate e, rivolto ai presenti, ha confessato di essere stato colpito dalla partecipazione sentita delle ragazze ai diversi campionati federali, dal minivolley alla Serie D, e ha sottolineato l’importanza della presenza costante delle Istituzioni al fianco delle associazioni sportive come la Primula.

L’assessore Giannetto ha evidenziato come lo Sport possa essere elemento positivo di aggregazione tra i giovani. Inoltre, ha annunciato possibili iniziative di promozione dello sport che i dirigenti della Primula hanno accolto con entusiasmo.

La Primula e i coach sono già al lavoro, per disputare al meglio i campionati di volley della prossima stagione sportiva 2019-2020. Dalla Serie D, alla Seconda Divisione e ai vari Under 18-16-14-13-12.