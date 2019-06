Riapre la discarica di Bellolampo. Iniziato il servizio di recupero rifiuti a Monreale

MONREALE – Per un problema tecnico era stata chiusa la piattaforma di Bellolampo. Ed è nuovamente disagio per la raccolta rifiuti che è andata avanti a rilento, in questi giorni. Un problema che ha interessato non soltanto il comune di Monreale. Infatti, lo stesso problema è stato subito da tutti i comuni afferenti alla SRR ovest.

“In queste ore la ditta Mirto sta cercando di recuperare quanto, per responsabilità non proprie, risulta in arretrato”. Dichiara il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.

“Nei fatti – spiega – succintamente, non è stato possibile scaricare i nostri mezzi al trattamento meccanico biologico di Bellolampo in quanto la piattaforma è rimasta chiusa per un problema tecnico”.

“Da stamattina, grazie ad un intervento della Regione, è stata ripristinata la normalità e la ditta è riuscita a portare a termine tutti i conferimenti. Già da qualche ora è iniziato il servizio di recupero, da parte dei lavoranti della Mirto. Comprendendo il notevole fastidio derivante dalla lentezza delle operazioni, è mio dovere scusarmi per l’incomodità determinatasi e al contempo garantire in tempi celeri il ripristino della normalità”. Ha concluso il sindaco.