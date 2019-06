Come arrivare a Catania in traghetto

Il porto di Catania mette a disposizione un’offerta decisamente completa per i traghetti in partenza e in arrivo in Sicilia: si tratta di uno scalo di riferimento grazie agli eccellenti collegamenti con l’aeroporto etneo, ma anche con le autostrade e con le ferrovie, apprezzato sia dai turisti italiani che da quelli stranieri. Grimaldi Lines è la compagnia che serve la tratta che congiunge Catania con Salerno: il collegamento viene proposto tutti i giorni, con partenza in orario serale, per un viaggio notturno che dura in totale 15 ore. Il motivo principale per cui vale la pena di affidarsi a questo traghetto diretto consiste nella possibilità di evitare il percorso alternativo, che imporrebbe di attraversare lo Stretto di Messina, per poi procedere allo scalo in terraferma e quindi imboccare la Salerno-Reggio Calabia. Il viaggio notturno, poi, fa sì che al mattino ci si ritrovi già a destinazione.

I servizi del porto di Catania

Se si arriva al porto di Catania in auto, l’indirizzo che bisogna impostare sul navigatore è quello di via Beato Cardinale G.B. Dusmet. La struttura è situata nel centro città: per parcheggiare, si può scegliere tra gli stalli di sosta custoditi presenti direttamente dentro lo scalo e i parcheggi a pagamento che si trovano nei pressi del molo. Volendo, si può viaggiare anche in autobus o in treno: nel primo caso occorre salire sullo shuttle Alibus, che parte dall’aeroporto. Dalla stazione ferroviaria partono diversi bus, ma chi ha fretta e non ha problemi di budget può usufruire anche di un taxi. In auto, si deve percorrere la SS 114, vale a dire la Strada Statale Orientale Sicula, per poi uscire allo svincolo per Villasmundo e Augusta e qui imboccare la E45, che congiunge Catania con Siracusa.

Come prenotare i biglietti

Per la tratta Livorno Catania informazioni sul traghetto e prezzi si possono trovare senza difficoltà su Internet, e sempre online è possibile procedere alla prenotazione e all’acquisto dei biglietti: dopo aver portato a termine il pagamento richiesto, non bisogna far altro che attendere la ricezione dei tagliandi, i quali vengono inviati tramite posta elettronica, ovviamente in un formato stampabile. In alternativa si può scegliere anche di richiedere la spedizione a domicilio, ma in questo caso è previsto un piccolo extra.

Si possono imbarcare i veicoli sui traghetti che partono da Catania?

Chi è interessato a imbarcare la propria auto su un traghetto in partenza dal porto di Catania lo può fare senza problemi, rispettando le istruzioni che vengono fornite dal personale di bordo. In particolare, è necessario presentarsi all’imbarco almeno un paio di ore prima rispetto all’orario indicato per la partenza: nel garage della nave può entrare unicamente il conducente, il che vuol dire che tutti gli altri passeggeri devono scendere dalla macchina. L’auto deve essere posteggiata con il freno a mano azionato e la prima marcia inserita. Nel caso in cui non si debba imbarcare alcun veicolo, invece, è sufficiente arrivare con un’ora di anticipo, e per l’imbarco si deve utilizzare la scala laterale. Con o senza veicolo, è sempre indispensabile avere a portata di mano il biglietto nominale per il check in e un documento di identità.

Come funziona il sistema di prenotazione

Il sistema di prenotazione dei biglietti per i traghetti online è molto semplice da utilizzare: non bisogna far altro che specificare la direzione dell’andata e indicare se si è interessati ai biglietti solo per l’andata o anche per il ritorno. Dopodiché, basta segnalare il numero di passeggeri adulti, il numero di passeggeri bambini ed eventualmente il numero di animali al seguito. Una volta indicate la data della partenza e quella del ritorno, è necessario specificare se ci si vuole imbarcare con un veicolo e, in questo caso, di quale veicolo si tratta.

In moto sul traghetto

Con l’arrivo della bella stagione, chi viaggia in traghetto può pensare anche di portare una moto con sé, magari con l’intento di scoprire uno tra gli spettacolari itinerari turistici che potete osservare nel video che vi proponiamo.