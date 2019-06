Torna a zampillare l’acqua della fontana del Belvedere

MONREALE – In villa comunale, ritorna a zampillare l’acqua della fontana, spenta da tempo e ormai piena di alghe.

In sinergia con l’amministrazione comunale, anche questa volta è merito dei volontari di SiAmo Monreale. Dopo una pausa, dovuta alla delusione data dalla denuncia avuta, hanno deciso di reagire e hanno eseguito dei piccoli lavori di manutenzione e ripulito la vasca.

È stato rimesso in funzione il getto per la gioia dei presenti. Infatti, nel Belvedere in visita dei bambini della Scuola elementare “F.Morvillo”. Gli studenti, accompagnati dalle maestre, erano lì per una passeggiata, in occasione della fine dell’anno scolastico.



La gioia dei bambini, raccolti intorno alla fontana a guardare i pesciolini rossi, ha riempito i cuori dei volontari. “È questo. quello che ci ripaga – dicono i volontari di Siamo Monreale -vedere che il nostro lavoro, nonostante tutto, è apprezzato dalla comunità”.