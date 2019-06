Percepisce reddito di cittadinanza e pulisce la città. Succede a Castelvetrano

Dopo una sfilza di furbetti del reddito di cittadinanza, c’è qualcuno che si è distinto per altro. Succede nel trapanese, dove un giovane di Castelvetrano, beneficiario del reddito di cittadinanza, ha deciso di rendersi utile per la collettività.

Giorni fa, il ragazzo si è rimboccato le maniche e ha deciso di bonificare una delle arterie principali della città.

A Castelvetrano scene del genere, specialmente negli ultimi mesi, sono abbastanza frequenti.

Nel palermitano, proprio la scorsa settimana diverse persone sono state denunciate perché non in regola.

In Sicilia sono state distribuite già ben 110.000 card. L’isola è la seconda regione d’Italia, dopo la Campania, per numero di persone che hanno diritto al sussidio. In un mese nell’isola ne sono stati scoperti e defraudati della carta degli acquisti ben 26, di cui una decina nella sola provincia di Palermo.

Foto ripresa dal sito Castelvetrano-Selinunte