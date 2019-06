Bando Distretti del Cibo: cittadini, imprese, aziende e organizzazioni, lo sviluppo per tutti

Monreale, 7 giugno 2019 – Domattina, sabato 8 giugno, si terrà alle 10.00 presso l’Aula consiliare di Monreale il 3° Incontro Dibattuto sul bando regionale per il riconoscimento del Distretti del Cibo.

L’incontro di domani è promosso dall’amministrazione di Monreale in cooperazione con l’Ecomuseo delle Terre Normanne, progetto pilota e Living Lab del progetto MD.net, gestito dalla IV Coppem Commission e dall’ICCN Euromed Regional Office, in collaborazione con le realtà dell’associazionismo monrealese.

Come già detto in un articolo precedente, il bando Distretti del Cibo interessa tutti: cittadini, imprenditori agricoli, aziende e organizzazioni. La partecipazione della Sicilia occidentale potrebbe essere fonte di crescita e visibilità per l’isola e per i territori interessati.

“É nostra speranza dunque – ha dichiarato pochi giorni fa a riguardo il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono – che sabato prossimo, con la collaborazione dei GAL, cui va la mia gratitudine, si possa essere numerosi e determinati nel costruire assieme una comunità forte e coesa, competitiva ma sostenibile, in grado di dare risposte concrete alle complessità del presente, perseguendo prosperità condivisa, tutela del paesaggio e sicurezza alimentare”.