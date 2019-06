Rifiuti, Giuliano (FI): “L’area baraccopoli una discarica a cielo aperto”

GRISÌ – “Lì dove sarebbe dovuta sorgere una villetta comunale, insiste oggi una vera e propria discarica a cielo aperto”. Inizia con queste parole la denuncia della consigliera di Forza Italia, Antonella Giuliano, sulla discarica a cielo aperto nell’area baraccopoli.

“Pannolini, ingombranti e rifiuti di ogni genere di certo – continua – non si addicono ad un’ottica di cambiamento un’area, da anni, ormai, che tutti vorrebbero bonificare ma di fatto resta ancora oggi nel degrado. Un indecoroso biglietto da visita per chi si appresta a venire nella frazione di Grisì e per chi vi risiede”.

La consigliera di Forza Italia chiede ad Arcidiacono di intervenire per la rimozione dei rifiuti, ma anche di trasformare lo spazio in una villetta. “Il sindaco – dichiara – si faccia carico di portare avanti il progetto, al fine di dare finalmente alla frazione un’area di ritrovo per grandi e piccini”.

Ma sul tema rifiuti, la discarica nell’area baraccopoli non è l’unica denuncia da parte della forzista. “Grisì necessita dell’intensificazione dell’attività di spazzamento – afferma – affinchè tutte le strade del paese rimangano nel decoro e nella dovuta pulizia”.