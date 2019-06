Monreale. Interruzioni nella erogazione dell’acqua al centro città

MONREALE – A seguito della rottura di un tubo della rete idrica comunale di via Arcivescovado , nonostante i vari tentativi di ripristino da parte dei tecnici comunale, che si sono attivati tempestivamente, non é stato possibile definire gli interventi.

Previsti per domani mattina interruzioni nella erogazione dell’acqua. Le zone interessate sono: le due piazze Vittorio Emanuele e Guglielmo II , il quartiere Ciambra, via Palermo, il quartiere Carmine e via Benedetto D’Acquisto.

A darne notizia l’amministrazione comunale che sta monitorando gli interventi e si scusa per i disservizi causati alla cittadinanza. Si prevede che la situazione tornerà alla normalità entro la stessa mattinata.