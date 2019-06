Monreale, Flash mob contro il bullismo in piazza Guglielmo II

MONREALE – “Bullismo? No, grazie”, oggi i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dell’I.C.S. “Guglielmo II”, plesso San Martino delle Scale, hanno trasformato la suggestiva piazza Guglielmo II in un palcoscenico. Indossando un logo ideato da loro e danzando al ritmo di «Solo me stesso», testo della docente Antonella Vinci guerra, hanno portato in pubblico il progetto.

“Bullismo? No, grazie” è il nome del pon a cui gli studenti hanno partecipato, insieme alle professoresse Ernesta Di Raimondo e Anna Badagliacca.

All’evento hanno partecipato anche i bambini della Scuola Primaria “P. Mattarella”, i quali hanno contribuito cantando il testo.

Un modo divertente e coinvolgente per divulgare il messaggio. Molto sentito negli ultimi anni, della lotta al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

L’I.C.S. “Guglielmo II” non è nuovo a questo tipo di attività. Da anni aderisce alla rete di scuole impegnate nel progetto “Ipeersbullo” con la formazione dei “Peers”, sentinelle in classe che vigilano affinché i casi di bullismo non rimangano sommersi.

Dopo la danza, ci sono stati gli interventi della D.S. Prof.sa Chiara Di Prima, del sindaco Alberto Arcidiacono, dell’assessore alla Pubblica Istruzione e allo Sport Rosanna Giannetto, che hanno espresso il loro apprezzamento per la performance complimentandosi con alunni e docenti, esortandoli a continuare questo percorso nel futuro per una proficua battaglia contro il bullismo.