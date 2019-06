Gioco online: il successo del blackjack, uno dei giochi più conosciuti del momento

Tra i giochi di maggior fortuna e popolarità di questi ultimi anni, bisogna ricordare l’importanza che ha assunto, nel contesto dei casinò dal vivo e digitali, il gioco del blackjack. Noto anche con il nome di 21, questo gioco di carte è diventato uno dei più apprezzati dal grande pubblico, sia per via del fatto che si tratta di un classico gioco di carte francesi, sia per la sua natura dinamica e strategica.

Partiamo da una semplice regola: il banco parte sempre da una posizione di forza. Come già saprete il blackjack, a differenza del poker, è un gioco di carte individuale, dove il gambler andrà a sfidare il dealer, cioè il banco, che parte da una posizione di vantaggio, in quanto gioca sempre dopo di voi. Che cosa significa? Nel gioco del blackjack, a differenza del poker è facile stabilire se il nostro punto è ottimale oppure no, visto che il risultato massimo stabilito è quello di 21, come potrete vedere attraverso la pagina del gioco che vi mostra come stabilire una corretta strategia per ottenere buoni risultati nel gioco del 21.

In questo gioco bisogna fare molta attenzione al punteggio, visto che una volta superata la soglia il giocatore avrà perso; una delle regole fondamentali del blackjack è data appunto dalla possibilità di “sballare” richiedendo una o più carte di troppo. Un punteggio che ci consente stabilmente di comandare il gioco è quello si avvicina quindi al punteggio massimo di 21, come ad esempio 18, 19 e 20. Lo scopo del gioco è quello di portare il dealer alla bancarotta, vincendo quindi il piatto a disposizione.

Trattandosi di un gioco estremamente dinamico e veloce, è bene allenarsi a dovere e stabilire anzitempo una strategia di gioco efficace. Tutti conoscono bene il luogo comune che dice che è possibile contare le carte, al gioco del blackjack, tuttavia è meno diffuso il fatto che spesso in questo gioco bisogna utilizzare ben sei mazzi di carte francesi, che ci daranno una cifra incredibilmente elevata, in termini di possibili soluzioni di gioco.

Per questo motivo il gioco del blackjack, al pari del poker, è considerato un gioco difficile dove la strategia e il calcolo delle probabilità, possono aiutare e veicolare la buona riuscita di una partita. Per diventare giocatori esperti di blackjack, come nel baccarat o nel poker alla texana, c’è bisogno di ore e ore di studio e di allenamento.

Il gioco deve essere sempre praticato in modo responsabile e con moderazione, sia esso di tipo online, oppure praticato in un live casinò. Bisogna quindi stabilire quante possibilità di combinazioni ci sono pescando da 6 mazzi di carte composti da 52 carte ciascuno, giocando con due carte il cui punteggio viene calcolato dalla somma dei valori delle singole carte.

Nonostante nelle versioni demo possa apparire semplice ottenere una combinazione con una figura e un asso, oppure con un dieci e un nove, non è così facile arrivare a un punteggio vicino al 18, come potrebbe sembrare.