Grisì, apertura sportello bancomat. Arcidiacono scrive a Poste Italiane

MONREALE - Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di ripristino della scala che collega via Biagio Giordano e via Pio La Torre, a ridosso delle case popolari. ..

Domenica 9 giugno: “In cammino verso l’Oreto”

MONREALE - "In cammino verso l'Oreto", é il titolo scelto per la passeggiata del 9 Giugno che porterà i partecipanti nel torrente Sant’Elia, a Pioppo. Si tratta del primo cammino/evento per salvare il fiume Oreto. L'evento vede ..