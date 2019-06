Suolo pubblico occupato in eccesso, multa di 173 euro per i commercianti delle piazze

MONREALE -Scattano le prime multe per occupazione di suolo pubblico. Avviati nei giorni scorsi gli accertamenti da parte della Polizia municipale, svolti congiuntamente con i Carabinieri, sul rispetto delle autorizzazioni rilasciate dal comune, per consentire agli esercenti di piazzare tavoli e sedie davanti ai loro locali.

Le verifiche degli agenti della polizia si sono concentrate nelle attività commerciali di piazza Guglielmo II, Vittorio Emanuele e via Benedetto D’Acquisto. “I controlli seguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della città”, dichiara il comandante della Polizia municipale, Luigi Marulli.

Le principali violazioni riscontrate riguardano il mancato pagamento e l’occupazione eccessiva di suolo pubblico. Si aggira intorno a 173 euro la sanzione per i gestori pizzicati ad occupare in eccesso il suolo pubblico. Situazione ben diversa per gli esercenti non trovati in regola con i pagamenti. Infatti, per loro sarà disposta o una sospensione oppure se recidivi si potrebbe anche procedere con la revoca dell’autorizzazione.

Lamentele e malumori nel frattempo si sollevano tra i commercianti. “Abbiamo sempre colmato un disagio cronico come quello dei servizi igienici. Giornalmente nelle attività commerciali sia turisti che cittadini utilizzano i nostri gabinetti e non abbiamo mai negato l’accesso a nessuno, nonostante spesso per noi si tratti di un lavoro in più, senza ritorno economico”. Ma quello dei bagni non è l’unico sassolino nella scarpa dei commercianti. “Ci sono zone dove c’è gente che lavora in maniera totalmente abusiva, eppure i primi a pagare siamo stati noi”.