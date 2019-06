Domenica 9 giugno: “In cammino verso l’Oreto”

MONREALE – “In cammino verso l’Oreto”, é il titolo scelto per la passeggiata del 9 Giugno che porterà i partecipanti nel torrente Sant’Elia, a Pioppo.

Si tratta del primo cammino/evento per salvare il fiume Oreto. L’evento vede l’adesione di tante associazioni della provincia di Palermo e il patrocinio del Comune di Monreale. L’iniziativa è stata pensata in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, per dare un messaggio a tutti i cittadini e alle istituzioni.

Si partirà da Monreale, l’appuntamento è alle 8,30 in piazza Guglielmo II, si proseguirà verso Pioppo, arrivo previsto intorno all’ora di pranzo.

Lungo il percorso si visiteranno due realtà associative “Il quartiere” e “I curtigghiu”. Poi si proseguirà direzione Valle Corta, fino ad arrivare a Casaboli ai ”Casalini a crista”. L’ultima sosta giù verso Pioppo, al torrente Sant’Elia, un angolo di paradiso abbandonato ma ancora libero dall’inquinamento.

Per chi arriva in auto, il parcheggio é gratuito a Monreale. Da Pioppo il gruppo verrà riaccompagnato a Monreale ai mezzi. Previsto pranzo a sacco. Non é prevista nessuna quota di partecipazione.