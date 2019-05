Nominato il nuovo medico di base a Monreale, è la dottoressa Antonella Cangelosi

Monreale, 31 maggio 2019 – È la dottoressa Antonella Cangelosi il nuovo medico di base a Monreale. La nomina è stata fatta dall’assessorato regionale alla Salute ed è avvenuta nei giorni scorsi. Cangelosi è risultata prima in graduatoria degli aventi diritto.

La dottoressa Cangelosi è molto conosciuta a Monreale, aveva infatti già effettuati delle sostituzioni per altri collegi a Palermo e Monreale, nonché all’estero in alcuni college in Irlanda ed Inghilterra.

Laureata all’Università di Palermo nel 2010 e specializzata in Medicina Generale nel 2015, è stata titolare di continuità assistenziale dal 2018. Ha poi conseguito l’attestato di Emergenza Territoriale e ha frequentato per un lungo periodo il reparto di Cardiologia al Policlinico di Palermo. Ha inoltre partecipato ad una missione umanitaria in Etiopia.

Il Sindaco Alberto Arcidiacono ha augurato buon lavoro alla dottoressa anche a nome dell’intera amministrazione comunale: “Auguro buon lavoro alla dottoressa Cangelosi per il nuovo incarico assunto. certo che il suo contributo sarà prezioso e proficuo grazie al grande impegno e alla sua grande esperienza in un settore che ben conosce, quello medico, indispensabile per la nostra comunità”.