Monreale, consiglieri debitori del comune: artefici del dissesto ora amministrano la città?

È iniziata l’avventura per 24 consiglieri del comune di Monreale eletti lo scorso 28 aprile. Tra molte new entry e altrettante facce già conosciute, il 29 maggio, nel corso della prima seduta dell’era targata Alberto Arcidiacono, è stato eletto il presidente Marco Intravaia e la sua vice Letizia Sardisco. L’esercito dei 24 componenti dell’assemblea cittadina, nel corso della stessa seduta hanno giurato “fedeltà” al comune. Per l’occasione la segretaria comunale Domenica Ficano ha letto, ai consiglieri che si accingevano a prestare giuramento, gli articoli della norma che ha regolato la loro elezione. La burocrate ha chiesto anche ai neo consiglieri se vi fossero delle cause di ineleggibilità che potessero pregiudicare la loro elezione. Dall’aula non è arrivato alcun cenno. Tutto regolare.

Nei giorni precedenti al 29 maggio però è stata una lettera della stessa segretaria comunale a mettere sull’attenti alcuni consiglieri – una piccola parte – appena eletti, di cui non facciamo nomi per motivi legati al rispetto della privacy. In pratica sarebbe stato appurato, attraverso controlli incrociati effettuati dagli uffici comunali, che molti consiglieri, sarebbero in procinto di “governare” Monreale, ente in regime di dissesto finanziario, essendo loro stessi i “fautori”, in concorso con gli altri cittadini morosi, del grave stato di difficoltà finanziaria dell’ente. Un paradosso. Per molti consiglieri è stato appurato che essi non avrebbero pagato alcune cartelle relative a vecchi tributi e tasse o, ancora, bollette e multe.

In caso di debiti nei confronti dell’ente, l’amministratore si trova in una posizione di incompatibilità e dovrebbe seguire la decadenza. La Legge Regionale 31/86 (Art. 10, primo comma, n.6) indica tra le cause di incompatibilità i consigliere che “avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 602”.

Tra i membri del nuovo consesso monrealese vi sarebbero persino debitori di cifre a tre zeri. Un consigliere risulterebbe debitore perfino di una cifra che si aggira attorno ai 4 mila euro. Tra Ici, Tares, Tari, imposte varie, multe e bollette dell’acquedotto non pagate, alcuni consiglieri si sono trovati in imbarazzo dopo la propria elezione e dopo che a loro è stata posta fiducia da parte dei monrealesi. C’è da dire comunque che non tutti i consiglieri finiti sotto la lente d’ingrandimento sarebbero debitori del comune di Monreale per grossi importi. C’è chi non ha pagato multe – si parla di importi che non superano i 100 euro – e c’è anche chi vive in condomini in cui risiedono vicini di casa morosi, facendo apparire come morosi anche i consiglieri che le bollette le hanno regolarmente pagate ai propri amministratori di condominio.

Quindi i consiglieri saranno dichiarati ineleggibili? Niente affatto. Per i nuovi inquilini dell’Aula consiliare Biagio Giordano arriva l’ancora di salvezza, una sorta di “salvagente”. Potranno continuare a lavorare per il bene della città a patto che saldino il credito vantato dal comune nei loro confronti. Per i casi più eclatanti, cioè per i consiglieri debitori di importi considerevoli, sarà possibile rateizzare quanto dovuto alle casse monrealesi.