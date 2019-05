Giornata del Futsal Day, la Guglielmo II prima classificata

MONREALE – Per il secondo anno consecutivo l’a.s.d. Monreale calcio a 5 ha organizzato la giornata del “Futsal day”. L’ICS Guglielmo II con molto entusiasmo ha aderito all’iniziativa.

Il torneo si è svolto ieri 30 maggio presso i locali dell’I.C.S Antonio Veneziano.

La giornata ha previsto un quadrangolare, suddiviso su due tornei di calcio a 5, uno per le classi prime e uno per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado.

A scendere in campo oltre la Guglielmo II anche altre scuole del territorio monrealese: l’I.C.S A.Veneziano, l’I.C.S Francesca Morvillo e l’I.C.S Margherita di Navarra di Pioppo.

La Guglielmo II ha disputato la gara con due rappresentative di alunni, una per le classi prime ed una per le seconde.

Nella rappresentativa delle classi prime gli alunni: Marco Zhou, Gabrile Zuccaro, Fabrizio Costa, Sergio Costa, Salvatore Ferreri, Vincenzo Madonia e Alberto Trifirò.

Per la rappresentativa delle classi seconde: Daniel Faraci, Christian Pirozzo, Gabriele La Barbera, Kevin Nicolosi, Pietro Sanfilippo, Giuseppe Scalici, Alessandro Vita e Salvatore Napoli.

Ottima è stata la prestazione della squadra del Guglielmo, in rappresentanza delle classi seconde. Dopo aver vinto 2 delle 3 partite della fase di qualificazione, la squadra è riuscita ad approdare in finale e ad ottenere un meritatissimo primo posto, contro gli alunni dell’ I.C Margherita di Navarra. Una partita molto combattuta dal primo all’ultimo minuto e terminata con il punteggio di 3 a 1.

Anche gli alunni rappresentanti le prime classi hanno dato il massimo delle loro capacità, ma nonostante il grande impegno non sono riusciti ad andare oltre il terzo posto, in coda alla F. Morvillo e alla Margherita di Navarra.

A sostenere ed incoraggiare i nostri ragazzi in questo percorso sono stati Saverio Alagna, Vincenzo Addonato e Massimo Daidone, docenti di Scienze Motorie e Sportive dell’istituto Guglielmo.

Nello sport come nella vita per raggiungere un obiettivo occorre tanto impegno, fatica e costanza, ma soprattutto tanta motivazione e capacità a non arrendersi davanti agli ostacoli.

Non avere una palestra dove potersi allenare per gli alunni della Guglielmo II è un dato di fatto, un ostacolo che i ragazzi affrontano da diversi anni, questa vittoria è stata la giusta ricompensa per tutti i loro sforzi e le fatiche in una situazione di disagio reale.

Un 1° posto meritato anche grazie alla tenacia dei colleghi di Scienze Motorie e Sportive che operano attivamente e con passione, fra non poche difficoltà, nell’intento di valorizzare i nostri ragazzi in un percorso educativo e di crescita.

La soddisfazione per questa realtà certamente positiva, per quanto attiene al riconoscimento del valore dell’attività sportiva scolastica quale indubbio fattore di promozione e crescita individuale, è stata espressa anche dalla Dirigente Chiara Di Prima.

“Un ringraziamento doveroso – dichiara Patrizia La Manna – è rivolto alla Dirigente Beatrice Moneti per aver sostenuto l’iniziativa, mettendo a disposizione la palestra dell’istituto e per averci ospitato”.

“Ritengo – prosegue l’insegnante – che il rispetto delle regole e degli avversari, la condivisione di gioie, passioni e talvolta anche delusioni, possono diventare uno stimolo per rimettersi sempre in gioco provando a migliorarsi cosi nello sport come nella vita”.