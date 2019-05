Monreale, dopo mesi di chiusura: riaprono i gabinetti pubblici

Monreale, 30 maggio 2019 - Ieri pomeriggio la maggioranza di governo è stata chiamata alla prima prova , e ha dimostrato di non avere più i numeri con i quali era uscita vincitrice dalle consultazioni del 12 maggio. L’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio com..

Beccati dai Carabinieri due furbetti del reddito di cittadinanza. Lei lo percepisce, ma il marito lavora in nero come pasticcere

Cronaca

Palermo, 30 maggio 2019 - Ancora altri furbetti del reddito di cittadinanza beccati dai Carabinieri. In questo caso si tratta di una donna, che aveva intascato il sussidio, quando non ne aveva diritto, in quanto il marito era occupato. Seppur in nero, lavorava come pasticcere. Questa volta sono s..