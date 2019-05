Monreale by night, torna la suggestiva visita notturna del Duomo e del Chiostro

Monreale, 30 maggio 2019 – Domani sera, 31 maggio, torna Monreale by night, il suggestivo itinerario di visita che mette insieme il Duomo e il Chiostro, grazie alla collaborazione sinergica tra la Basilica Cattedrale di Monreale, la Soprintendenza e CoopCulture (che da dicembre 2017 gestisce i servizi aggiuntivi del Chiostro dei benedettini). Il percorso di visita si srotola dalla biglietteria recuperata, entra nel chiostro benedettino – che di notte acquista una luce diversa, immerso in un silenzio quasi irreale – e attraverso uno speciale passaggio interno, passerà nello spazio sacro del Duomo.

La guida condurrà gli spettatori nell’esplorazione del Duomo, leggerà il Vecchio e il Nuovo Testamento sui mosaici, ammirerà il Cristo Pantocratore e passerà quindi alla cappella del Crocifisso – meglio nota come Cappella Roano, dal nome del suo fondatore – che accoglie il Tesoro; per ritornare poi lungo gli ambulacri del chiostro.

Una vera e propria visita privilegiata, per scoprire in tutta tranquillità un complesso straordinario, approfondirne i particolari, comprenderne la lettura. Sarà una visita di qualità, per un pubblico attento, che permetterà una cura estrema del racconto affascinante che si immerge nella storia siciliana.

La partecipazione avverrà fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’ingresso, che prevede la visita guidata, ha costo intero di euro 18, e ridotto di euro 15. Consigliata la prenotazione al numero 091.7489995.

Durante il giorno, il complesso di Monreale, il chiostro e il duomo, si visitano con un unico biglietto: per comprenderne le vicissitudini, gli agi della corte normanna, la storia dei monaci benedettini giunti da Cava dei Tirreni, la nascita del chiostro silenzioso e del tesoro della Chiesa. Grazie ai restauri degli spazi della biglietteria del chiostro di Monreale, sponsorizzata da Coopculture e realizzata in sinergia con la Soprintendenza di Palermo, sono stati riportati alla luce affreschi di straordinaria bellezza. Nella nuova biglietteria del chiostro, dotata di un bookshop attento ai prodotti artistici del territorio, sono esposti veri e propri oggetti d’arte nati dalle mani degli artigiani siciliani. Sempre alla biglietteria, è anche possibile dotarsi di audioguide in più lingue.