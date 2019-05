Clotilde Zuccarello, studentessa di origini monrealesi, tra le eccellenze premiate alla Camera dei Deputati

Roma, 30 maggio 2019 – La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 27 Maggio alla camera dei deputati di palazzo Montecitorio a Roma, a cura della fondazione Italia USA, in collaborazione con il centro studi “comunicare l’impresa”.

Un riconoscimento per i giovani laureati meritevoli di tutta Italia.

Tra i neo-laureati premiati, c’era anche Clotilde Zuccarello, di anni 22, laureata lo scorso ottobre in Mediazione Linguistica presso l’università di Palermo.

I giovani laureati sono stati premiati per le loro carriere accademiche, con la consegna di una pergamena di merito che contiene l’attestato di professionista accreditato presso la fondazione Italia USA.

Questo conferimento è avvenuto alla presenza di vertici della fondazione, di qualificati esponenti del mondo delle imprese, di giornalisti e parlamentari.

Alla giovane è stata anche concessa una borsa di studio per la frequentazione del master in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy, con l’obiettivo di intensificare gli scambi commerciali internazionali dell’Italia e i relativi progetti di marketing e comunicazione. Un progetto innovativo che ha ricevuto l’adesione del Ministero dell’istruzione dell’università e della Ricerca e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Le nostre congratulazioni vanno alla giovane Clotilde e un in bocca al lupo per l’esperienza che si appresta a vivere.

Lo studio, l’impegno e la costanza premiano sempre, laddove i giovani meritevoli rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro.

