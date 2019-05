Giura Alberto Arcidiacono. L’identikit del neo sindaco di Monreale (VIDEO)

Palermo, 28 maggio 2019 - È stata riaperta questa mattina via Olio di Lino, dopo giorni di disagio per automobilisti e residenti. I lavori al collettore di acque bianche danneggiato sono terminati ieri e attualmente il cantiere ingombra solo parzialmente la strada. La via è stata riaperta a tra..

377 posti all’Asp. Tutte le figure professionali richieste

In Evidenza

Palermo, 28 maggio 2019 - Buone notizie per i disoccupati di Palermo e per i precari storici dell'ASP. È in arrivo un bando per 377 posti a tempo indeterminato, per un totale di 40 profili professionali. Il bando sarà pubblicato venerdì prossimo sulla Gazzetta ufficiale. Insieme alle nuove ass..