Arcidiacono giura in aula consiliare, elezione del presidente e vicepresidente. Segui la diretta

Monreale, 29 maggio 2019 – Monreale si prepara ai cinque anni di legislatura a firma Arcidiacono. Oggi pomeriggio alle ore 17.00 nell’aula Biagio Giordano, si terrà la prima seduta del Consiglio comunale per l’elezione del presidente e vicepresidente. Nel corso della cerimonia giurerà il neo sindaco Alberto Arcidiacono. Filodiretto sarà in diretta per trasmettere la cerimonia.

Il nuovo consiglio comunale sarà composto da 14 consiglieri appartenenti alla maggioranza e 10 all’opposizione. “Il Mosaico” sarà rappresentato da Fabrizio Lo Verso, Davide Mirto, Letizia Sardisco, Francesco La Barbera e Ignazio Davì. “La Nostra Terra”, la lista di Arcidiacono, avrà quattro rappresentanti in aula consiliare: Paola Naimi, Giulio Mannino, Angelo Venturella e Rosario Ferreri. Tre consiglieri per “Diventerà Bellissima”: Marco Intravaia , Flavio Pillitteri e Santina Alduina. Due consiglieri, infine, saranno l’espressione della lista “Obiettivo Futuro”: sono Sandro Russo e Riccardo Oddo.

Passando all’opposizione, “Alternativa Civica” sarà rappresentata dal sindaco uscente Piero Capizzi e dai consiglieri Pippo Lo Coco, Gery Valerio e Silvio Terzo. Due i rappresentanti di Popolari per Monreale: Giuseppe Di Verde e Mimmo Vittorino. Un solo consigliere per la Lega (Giuseppe La Corte), per Forza Italia (Antonella Giuliano), Per Monreale Caputo sindaco (Andrea Noto) e per il Movimento Cinque Stelle: (Fabio Costantini).