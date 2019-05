Aeroporto di Punta Raisi, cantieri aperti da luglio

Avranno una durata di due anni i lavori di adeguamento dell’aeroporto di Punta Raisi a Palermo che partiranno il prossimo mese di luglio. Gli interventi sono stati pianificati dalla Gesap, la società che si occupa della gestione dello scalo del capoluogo. Il consiglio di amministrazione ha affidato la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza al gruppo di imprese temporaneo che vede come capogruppo mandataria la One Work di Milano e come imprese mandanti la Valentini G. e Bissoli B. Arch. Associati di Villafranca Verona e la Antomar Engineering srl di Pollina. L’ammontare complessivo delle spese è di 1 milione e 300mila euro, e grazie ai lavori sarà garantito anche l’adeguamento alle norme antisismiche.

Come cambierà l’infrastruttura

Al termine dei lavori, gli utenti avranno la possibilità di usufruire di un terminal passeggeri ristrutturato. Non solo: gli interventi prevedono anche il rifacimento dei vari impianti di servizio, mentre i banchi di check-in saranno aumentati di 9 unità, passando da 35 a 44. La costruzione di pontili di collegamento con il piazzale aeromobili è un ulteriore impegno, ma i cantieri serviranno anche ad aumentare il numero di varchi di sicurezza e di gate di imbarco: nel primo caso si passerà da 14 a 18, mentre nel secondo caso si passerà da 14 a 16. Le sale per i passeggeri e per i viaggiatori a ridotta mobilità saranno riconfigurati, e verranno realizzati degli uffici nuovi per gli handler e per gli enti aeroportuali. L’area destinata alla riconsegna dei bagagli sarà sottoposta a riqualificazione, al pari dell’area degli imbarchi extra Schengen e dell’area degli arrivi Schengen. La superficie commerciale sarà, a sua volta, ampliata, e raggiungerà i 4.100 metri quadri, mentre il terminal nel suo complesso sfiorerà i 45mila metri quadri, con un’espansione di oltre il 20% della superficie.

I numeri degli aeroporti siciliani

Nel frattempo all’aeroporto di Palermo festeggiano per i numeri ottenuti nel 2018: lo scalo del capoluogo vola (è proprio il caso di dirlo) insieme con quello di Catania, mentre in regione è tragico il bilancio di Trapani dopo l’addio di Ryanair. Il quadro è stato fornito da Assaeroporti, che ha realizzato e diffuso una fotografia degli scali del nostro Paese: nella top ten, l’aeroporto intitolato a Falcone e Borsellino si trova in nona posizione, ma è il secondo se si prende in considerazione la crescita di passeggeri in termini percentuali. Tra il 2017 e il 2018 i viaggiatori sono aumentati di 860mila unità, pari al 15%. Non solo: l’aeroporto Palermo si piazza al terzo posto nella graduatoria degli scali di tutto il continente europeo che vantano un traffico di più di 5 milioni di passeggeri.

Il bilancio degli aeroporti siciliani

Nel complesso gli aeroporti siciliani totalizzano 18 milioni di passeggeri, vale a dire quanto il polo nord est che include gli scali di Brescia, Verona, Treviso e Venezia. Palermo, da solo, si colloca più o meno sugli stessi numeri dell’intero sistema aeroportuale pugliese, preso a riferimento per la vocazione turistica della regione. Ma con tutti questi passeggeri, c’è modo di trovare parcheggio in aeroporto a Palermo?

