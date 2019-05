Su Rai 1 le ceramiche del maestro Nicolò Giuliano. Un’eccellenza monrealese sotto i riflettori (VIDEO)

Monreale, 28 maggio 2019 – È andata in onda sabato scorso, su Rai 1, la puntata di “A sua immagine” in cui è stato dato spazio a uno degli artigiani monrealesi più conosciuti: il maestro ceramista Nicolò Giuliano.

Giuliano svolge l’attività di ceramista da quando aveva 7 anni, il che lo rende uno dei più esperti nel settore delle ceramiche. In primo piano, nel corso dell’intervista, due magnifiche opere del maestro: il grande presepe, le cui figure sono volutamente colorate con tinte che non li rendano identificabili come bianchi o neri, e la statua di papa Giovanni Paolo II, ancora non terminata e che alla fine della lavorazione avrà un’altezza di 2 metri e mezzo e sarà posizionata alla chiesta Madre di Caltanissetta.

Una puntata speciale per Monreale, quella di sabato scorso, in cui una delle eccellenze del territorio viene premiata con la visibilità a livello nazionale. Monreale, lo ricordiamo, è stata recentemente riconosciuta come “Città di antica ed affermata tradizione ceramica”, e in occasione della notizia, risalente all’aprile scorso, proprio il maestro Giuliano si era detto “felice e orgoglioso”.