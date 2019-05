377 posti all’Asp. Tutti le figure professionali richieste

Palermo, 28 maggio 2019 – Buone notizie per i disoccupati di Palermo e per i precari storici dell’ASP. È in arrivo un bando per 377 posti a tempo indeterminato, per un totale di 40 profili professionali. Il bando sarà pubblicato venerdì prossimo sulla Gazzetta ufficiale.

Insieme alle nuove assunzioni verranno sbloccate anche le procedure di stabilizzazione dei precari. Daniela Faraoni, direttore generale, ha firmato le delibere che sono state pubblicate all’albo aziendale. “L’assessorato alla Salute – ha dichiarato Faraoni – ha aperto una nuova fase di rigenerazione delle risorse umane e l’Asp ha colto al volo l’opportunità per avviare un processo finalizzato all’innovazione dei sistemi organizzativi aziendali. Il nuovo piano di assunzioni consente inoltre di avviare, di concerto con l’assessorato alla Salute ed alle organizzazioni sindacali, le procedure di stabilizzazione dei precari storici”.

Nello specifico, di questi 377 posti, 117 riguardano il comparto, 68 sono riservati a soggetti disabili e 192 alla dirigenza. Nel dettaglio, relativamente ai 117 posti di comparto (la cosiddetta “categoria D”):

8 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico

11 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica

10 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

6 posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario

7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica

6 posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale

13 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista

9 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrico

1 posto di collaboratore professionale sanitario dietista

2 posti di collaboratore professionale sanitario logopedista

24 posti di collaboratore amministrative professionale con competenze relative alla gestione del personale, appalti pubblici e settore economico finanziario e legislazione sanitaria

4 posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere informatico

1 posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale

1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere meccanico

1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere elettronico

13 posti di collaboratore professionale assistente sociale

Altri 68 posti, come detto prima, saranno riservati alle persone disabili:

17 posti di collaboratore amministrativo professionale senior con competenze relative alla gestione del personale, appalti pubblici e settore economico finanziario e legislazione sanitaria

3 posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario

8 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico

13 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica

4 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente di vita e nei luoghi di lavoro

5 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista

4 posti di collaboratore professionale sanitario logopedista

2 posti di collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale

6 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della neuro psicomotricità dell’età evolutiva

6 posti di assistente tecnico geometra

Per i dirigenti saranno banditi 192 posti:

12 posti di dirigente medico di chirurgia generale

10 posti di ortopedia e traumatologia

20 posti di psichiatria

17 posti di ginecologia ed ostetricia

9 posti di igiene, epidemiologia e sanità pubblica

5 posi di igiene degli alimenti e nutrizione

18 posti di medicina interna

17 posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione

1 posto di otorinolaringoiatria

6 posti di patologia clinica

2 posti di pedriatria

10 posti di geriatria

17 posti di organizzazione dei servizi sanitari di base

7 posti di radiodiagnostica

11 posti di farmaceutica territoriale

3 posti di dirigente veterinario area e sanità animale

5 posti di dirigente veterinario area b igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasposto degli alimenti di origine animale e loro derivati

4 posti di dirigente veterinario area c igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

11 posti di dirigente amministrativo

1 posto di dirigente ingegnere informatico

1 posto di dirigente ingegnere clinico

3 posti di dirigente ingegnere civile

1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area della riabilitazione

1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica ed ostetrica

Per partecipare ai bando sarà necessario visitare il sito dell’azienda: www.asppalermo.org