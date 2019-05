Europee, Salvini il più votato a Monreale

Dino Giarrusso (M5S)

Otto seggi spettano alla Circoscrizione Isole per l’elezione del Parlamento europeo. Due seggi per il Movimento 5 stelle, due per la Lega, due per il Pd, uno a lista per Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Nello scenario dell’Italia insulare gli elettori dei grillini hanno votato in massa per Dino Giarrusso, a Monreale ha raccolto 564 preferenze. Nella cittadina l’eurodeputato uscente Ignazio Corrao incassa 892 voti. Entrambi siederanno al Parlamento europeo.

Il Movimento 5 Stelle a Monreale si conferma il partito più votato col 29,82%. Record di preferenze per Matteo Salvini, leader della Lega, che con 1.809 voti si conferma secondo partito in città con il 23, 99%. Ma è molto probabile che il vicepremier rinunci all’elezione. In questo caso rappresenteranno le Isole due candidate: Annalisa Tardini, 337 voti e Francesca Donato 277 voti.

Il PD sarà rappresentato dal medico di Lampedusa Pietro Bartolo, 753 voti, e da Caterina Chinnici 665 voti, europarlamentare uscente e magistrato.

Un seggio per Forza Italia. Il più votato nella Circoscrizione Isole è il leader Silvio Berlusconi. Ma non a Monreale, dove raccoglie 490 voti, superato da Saverio Romano 613 che non riesce a farcela e da Giuseppe Milazzo, 537 voti. Al capogruppo di Forza Italia all’Ars potrebbe scattare il seggio, se Berlusconi scegliesse per l’elezione in un’altra circoscrizione.

In Fratelli d’Italia la più votata e Giorgia Meloni, 475 voti, ma dietro di lei (nella Circoscrizione) c’è Raffaele Stancanelli, 99 voti. Anche se gli elettori monrealesi avrebbero preferito Scarpinato Francesco Paolo, 433 preferenze.